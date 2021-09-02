Помощника экс-схимонаха Сергия арестовали до 20 октября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 20 октября Всеволода Могучева, помощника отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), по делу о возбуждении ненависти, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

1 сентября Могучев был задержан по подозрению в преступлении по п. "в" ч. 2 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой").

"Суд постановил в отношении обвиняемого Могучева Всеволода избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 18 суток, до 20 октября 2021 года", - сказал судья.

По данным источника ТАСС, причиной возбуждения уголовного дела стали видеоролики с участием отлученного от церкви бывшего схимонаха Сергия, речь которого содержит высказывания, возбуждающие ненависть в отношении евреев, иудеев и католиков. Могучев отвечал за связи захваченного Романовым и его сторонниками Среднеуральского женского монастыря с общественностью и публикацию на YouTube-канале и в соцсетях проповедей Романова.

Впервые он был задержан 29 декабря 2020 года. 31 декабря суд в Екатеринбурге назначил ему 15 суток административного ареста за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. 12 января его арестовали еще на 15 суток по статье о возбуждении ненависти за посты в соцсетях, после чего 25 января по той же статье за ролик на YouTube-канале арестовали еще на 15 суток.

Уголовное дело самого Романова, обвиняемого по трем статьям УК РФ (самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания), рассматривает Измайловский суд Москвы. Еще один его сторонник Андрей Кузнецов (келейник Силуан) находится в розыске по подозрению в убийстве трех человек.