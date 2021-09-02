{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В полицию поступило сообщение о стрельбе в отеле в центре Москвы

Сотрудники полиции обнаружили в одном из номеров постояльца с охотничьим ружьем

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции проводят обыск в гостинице Ritz-Carlton на Тверской улице в Москве после анонимного сообщения о стрельбе в одном из номеров. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию поступило анонимное сообщение о стрельбе в одном из номеров Ritz-Carlton, якобы кто-то выстрелил из охотничьего ружья. Полицейские, прибыв на место, обнаружили в одном из номеров постояльца с охотничьим ружьем. Он показал разрешение на него, сейчас проверяется, вел он из него стрельбу или нет. В номере проводится обыск", - сказал собеседник агентства. По его словам, в этом номере, предположительно, остановился бизнесмен Денис Молчанов - супруг режиссера Валерии Гай Германики.

В администрации отеля ТАСС отказались комментировать информацию об обысках. "Мы не распространяем информацию о наших гостях", - сказали ТАСС в отеле. Комментарием столичной полиции ТАСС пока не располагает.

Подростка, сбившего насмерть женщину под Тулой, приговорили к 2,5 года колонии
Также его на три года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами
Читать полностью