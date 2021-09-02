Абрамченко заявила, что площадь лесных пожаров за 2021 год увеличилась более чем на 20%

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Количество лесных пожаров по сравнению с аналогичным периодом 2020 года осталось на том же уровне, однако площадь, пройденная огнем, увеличилась больше чем на 20% в 2021 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе вице-премьера РФ Виктории Абрамченко в четверг.

Абрамченко провела совещание по реализации поручений президента России, связанных с повышением эффективности работы по сохранению лесов. В совещании приняли участие врио заместителя секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Дмитрий Кобылкин, представители МЧС, Минфина, Минприроды, Рослесхоза. Обсуждался ход выполнения поручений главы государства по вопросам совершенствования охраны лесов от пожаров и доведения объемов финансирования работ по предупреждению и тушению лесных пожаров до нормативных.

"Этот год не стал исключением. Первые пожары были зафиксированы уже в январе на территории двух субъектов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество лесных пожаров осталось на том же уровне, но площадь, пройденная огнем, увеличилась больше чем на 20%", - сказала Абрамченко, слова которой приводит пресс-служба. Она отметила, что сегодня антропогенный фактор - причина более 66% пожаров, а природные явления в этом сезоне составили 34%.

Кроме того, участники совещания обсудили эффективность взаимодействия федеральных и региональных структур при различных противопожарных режимах, достаточность их полномочий и степень ответственности.