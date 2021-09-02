В Нижнем Новгороде нашли пропавшую 24 августа девушку

ТАСС, 2 сентября. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили пропавшую 23-летнюю девушку в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода, личность его владельца устанавливается. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК по региону.

По данным следствия, девушка ушла из квартиры дома по улице Славянской 24 августа. С заявлением в правоохранительные органы обратилась ее мать, по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

"Местонахождение девушки установлено в подвале гаражного массива, расположенного в Приокском районе Нижнего Новгорода", - отмечается в сообщении.

В настоящее время следователи допрашивают девушку, назначают экспертизы.