{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Нижнем Новгороде нашли пропавшую 24 августа девушку

Девушку обнаружили в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода

ТАСС, 2 сентября. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили пропавшую 23-летнюю девушку в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода, личность его владельца устанавливается. Об этом сообщается в четверг на сайте следственного управления СК по региону.

По данным следствия, девушка ушла из квартиры дома по улице Славянской 24 августа. С заявлением в правоохранительные органы обратилась ее мать, по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

"Местонахождение девушки установлено в подвале гаражного массива, расположенного в Приокском районе Нижнего Новгорода", - отмечается в сообщении.

В настоящее время следователи допрашивают девушку, назначают экспертизы.

Теги
РоссияНижегородская область
Reuters: в ДР Конго 12 человек погибли из-за утечки токсичных отходов с алмазного рудника
ДРК потребует от Анголы возмещения причиненного ущерба
Читать полностью