Сотрудники ГИБДД задержали водителя за езду по тротуару на западе Москвы

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции задержали водителя автомобиля Mercedes, который ездил в четверг по тротуару Большой Дорогомиловской улицы на западе Москвы. Об этом в пятницу говорится в сообщении ГИБДД в Telegram-канале.

"Водитель установлен и задержан в рамках административного расследования", - сказано в сообщении.

Накануне сообщaлось, что ГИБДД проводят проверку по факту передвижения автомобиля Mercedes по пешеходной зоне на Большой Дорогомиловской улице, водитель-нарушитель устанавливается.