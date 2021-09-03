В Москве в ходе рейда за ночь выявили 175 нетрезвых водителей за рулем

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции в ходе рейда за одну ночь в Москве выявили 175 нетрезвых водителей. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе управления московской ГИБДД.

"Как показали итоги последнего рейда, [прошедшего в ночь] с 27 на 28 августа, эта тема продолжает оставаться актуальной - [выявлено] 175 фактов управления автомобилями нетрезвыми водителями за одну ночь", - сказали в управлении.

ГИБДД Москвы обращается к водителям с убедительной просьбой не садиться за руль в нетрезвом состоянии.