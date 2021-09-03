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Один человек погиб в ДТП с автобусом и легковой машиной в Подмосковье

Рейсовый автобус и Skoda столкнулись в районе деревни Следово в Ногинском районе

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись в Ногинском районе в Подмосковье, в результате ДТП погиб один человек, еще один пострадал. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 08:30 мск в районе деревни Следово в Ногинском районе произошло ДТП с участием двух транспортных средств: рейсового автобуса и легковой машины Skoda. В результате столкновения в иномарке погиб один человек, еще один пострадал, в автобусе пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

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