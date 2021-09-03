Суд в Красноярске отменил приговор двум сотрудникам СК, обвиняемым в пытках задержанных

ТАСС, 3 сентября. Красноярский краевой суд отменил приговор двум сотрудникам Следственного комитета РФ по Богучанскому району, ранее осужденным за избиения и пытки двух подозреваемых. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Отменил приговор за нарушения общих условий судебного разбирательства и принципа состязательности сторон. Отправили дело на новое рассмотрение в тот же суд (Богучанского района - прим. ТАСС) в новом составе", - сообщили в суде, добавив, что сотрудникам выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, которая действовала до приговора.

По словам представителя суда, ранее они были приговорены к 3,5 и 4 годам лишения свободы с содержанием под стражей. В управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили ТАСС, что прокомментируют это решение суда позднее.

В мае 2020 года Следственный комитет сообщал о том, что двух сотрудников районного управления ведомства обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в апреле 2019 года следователи заподозрили в краже ноутбука из служебного кабинета двух 18-летних жителей поселка Пинчуга. Они дали поручение сотруднику полиции доставить в отделение молодых людей, где избили их, а также пытали с помощью элетрошокера и наручников, требуя признаться в краже, но они не признались в преступлении и были отпущены домой. После чего молодые люди рассказали о побоях родителям. Мать одного из них обратилась в правоохранительные органы.