Мосгорсуд признал законным решение освободить от наказания похитителей певца Авраама Руссо

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд в пятницу признал законным решение освободить от отбытия наказания двух фигурантов дела о похищении певца Авраама Руссо - телохранителя племянника бизнесмена Тельмана Исмаилова Владимира Гусакова и предпринимателя Эльяра Дамирова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд оставил без удовлетворения апелляционное представление и апелляционные жалобы на приговор Пресненского районного суда от 17.05.2021 в отношении Гусакова и Дамирова", - сказали в пресс-службе.

В организации похищения Руссо, которое произошло в 2004 году, обвиняют экс-владельца ресторана "Прага" Тельмана Исмаилова. В мае Пресненский суд приговорил Дамирова к пяти годам лишения свободы, Гусакова - к шести годам лишения свободы. В связи с тем, что действия подсудимыми совершены в период с 31 января по 1 февраля 2004 года, Дамиров и Гусаков подлежат освобождению от отбывания наказания, поскольку истек срок привлечения к ответственности за совершенное ими преступление.

В ходе прений сторон гособвинитель попросил назначить подсудимым по 10 лет колонии строгого режима, основному фигуранту дела Зауру Марданову - 11 лет. Потерпевшая сторона считает, что вина подсудимых была полностью доказана и в связи с этим заявила к обвиняемым иск о солидарном возмещении морального и материального вреда на общую сумму 20 млн рублей. Заявленный певцом Руссо иск передан для дальнейшего разрешения решения в порядке гражданского судопроизводства.

Басманный суд в 2018 года арестовал еще одного фигуранта этого дела Заура Марданова. Через месяц Мосгорсуд отменил это решение, освободив фигуранта под залог в 10 млн рублей. Позже тот уехал во Францию и не является на судебные заседания по делу, заявляя о невозможности вернутся в РФ из-за ограничений, связанных с COVID-19.

Согласно материалам дела, бизнесмен Исмаилов в конце января 2004 года, действуя в сговоре, под обманным предлогом обеспечил приезд Руссо в московский ресторан "Прага", проводил его в свой кабинет, где избил вместе с другими мужчинами. Исмаилов потребовал от Руссо отменить концерты, отказаться от услуг продюсера Иосифа Пригожина и вступить с ним в договорные отношения на ведение эстрадной деятельности на его условиях. После этого обвиняемые насильно посадили Руссо в автомобиль и перевезли в дом Исмаилова в Подмосковье, где удерживали в течение суток, пока тот не согласился выполнить все требования Исмаилова. Исмаилов ранее был заочно арестован по обвинению в организации двойного убийства.