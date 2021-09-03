Трое рабочих пострадали после ЧП на предприятии в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Трое рабочих цементного завода в Волгоградской области госпитализированы из-за получения травм на предприятии, сообщил ТАСС в пятницу источник в силовых структурах региона.

"Трое рабочих завода получили сильнейшие ожоги и травмы, они госпитализированы", - сказал он.

Как уточнили ТАСС в комитете здравоохранения региона, двое пострадавших мужчин доставлены в ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи №25, их состояние оценивается как крайне тяжелое. Еще один мужчина доставлен в травматологическое отделение Михайловской ЦРБ в состоянии средней тяжести.

В пресс-службе прокуратуры Волгоградской области информацию о получении травм рабочими подтвердили. "Прокуратурой начата проверка в связи с получением тремя рабочими травм на производственном предприятии в Михайловском районе. По ее итогам при наличии оснований будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сказала журналистам старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина.

Проверка по факту произошедшего начата и следственным управлением СК РФ по Волгоградской области. В пресс-службе ведомства уточнили, что ЧП, по предварительным данным, произошло в четверг вечером во время чистки свара в холодильнике вращающейся печи - на работников обрушились части свара и раскаленная пыль клинкера. Пострадавшие получили ожоги рук, туловища и головы.