СК начал расследование убийства подозреваемого в насилии над несовершеннолетними

САМАРА, 3 сентября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения около поселка Винтай под Самарой тела мужчины, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Самарской области.

"Тело погибшего было обнаружено 2 сентября 2021 года закопанным на территории лесополосы вблизи поселка Винтай Красноглинского района Самары, что указывает на возможную попытку его сокрытия. Поскольку при осмотре тела мужчины были установлены признаки, указывающие на возможный криминальный характер его смерти, в соответствии с действующим законодательством возбуждено уголовное дело, которое квалифицировано по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Следователи совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД по Самарской области проверяют на причастность к смерти мужчины местного жителя 1987 года рождения. Сейчас сотрудники проводят проверку показаний на месте, также был назначен комплекс медико-криминалистических и ситуационных экспертиз. Планируется проведение психофизиологического исследования с использованием полиграфа мужчине, сообщается на сайте регионального следственного управления. Проводятся иные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление свидетелей, очевидцев произошедшего и всех обстоятельств смерти погибшего.

Как сообщал ТАСС, ранее следственный отдел по Красноглинскому району Самары СУ СК РФ по региону возбудил уголовные дела по подозрению указанного мужчины в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). По версии следователей, с 2016 по 2021 год в поселке Прибрежный Самарской области подозреваемый совершил иные действия сексуального характера в отношении двух девочек шести и восьми лет. Противоправные действия подозреваемый фиксировал на телефон.

В региональном следственном управлении СК РФ сообщили, что будет дана процессуальная оценка действиям умершего.