МВД опровергло информацию о бездействии по задержанию педофила в Самарской области

ТАСС, 3 сентября. МВД опровергло информацию издания "Царьград" о бездействии сотрудников полиции по задержанию педофила в Самарской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Ранее "Царьград" сообщил о том, что в Самарской области мужчина обратился в полицию с заявлением о растлении его дочери, но сотрудники полиции выехали на место жительства предполагаемого преступника один раз и больше не искали его.

"Указанная информация не соответствует действительности. Сотрудниками полиции во взаимодействии с коллегами из Следственного комитета в полном объеме реализован комплекс мероприятий, направленный на раскрытие данного противоправного деяния", - говорится в сообщении ведомства.

МВД предложило для корректной и объективной подачи информации представителям СМИ и блогосферы обращаться за комментариями в соответствующие ведомства.

Ранее в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области сообщили, что 2 сентября в лесу у поселка Винтай под Самарой было обнаружено закопанное тело мужчины, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. При осмотре тела мужчины были установлены признаки, указывающие на возможный криминальный характер его смерти. Из-за этого возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ранее следственный отдел по Красноглинскому району Самары СУ СК РФ по региону возбудил уголовные дела по подозрению указанного мужчины в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). По версии следователей, с 2016 по 2021 год в поселке Прибрежный Самарской области подозреваемый совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек шести и восьми лет и фиксировал их на телефон.

В новость была внесена правка (15:03 мск) - уточняется источник информации.