СК показал видео из подвала в Нижнем Новгороде, где удерживали похищенную девушку

СК РФ по Нижегородской области опубликовал видео из подвала гаража в Нижнем Новгороде, в котором обнаружили похищенную 23-летнюю девушку.

По версии следователей, 24 августа девушка встретилась с мужчиной, с которым познакомилась на сайте знакомств. Она уехала с ним в неизвестном направлении, после чего связь с ней прервалась. Как сообщал ТАСС, девушку нашли в подвале гаража в Приокском районе.

На допросе потерпевшая рассказала следователям, что мужчина, угрожая ножом, увез ее в гараж, где в подвале удерживал с момента исчезновения до обнаружения, а также совершал в отношении нее сексуальные преступления.