Грузовик упал с эстакады в районе пересечения Ленинградского проспекта с ТТК в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра Москвы перекрыто из-за падения грузовика с эстакады в районе пересечения трассы с Третьим транспортным кольцом (ТТК). Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Ленинградском проспекте грузовик упал с эстакады в районе пересечения с ТТК. На месте работают оперативные службы", - говорится в публикации.

Движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра полностью перекрыто, автомобили перенаправляют на дублер Ленинградского проспекта. "Просим водителей планировать маршруты в объезд места ДТП", - отмечается в посте.