Источник: к падению бетономешалки с эстакады в Москве могло привести превышение скорости

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Превышение скорости могло привести к падению бетономешалки с эстакады в районе пересечения Ленинградского проспекта с Третьим транспортным кольцом в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, водитель бетономешалки превысил допустимую скорость движения, в результате чего не справился с управлением и упал с эстакады. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, которые установят точную причину происшествия", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили ТАСС, что водитель грузовика не справился с управлением. "По предварительным данным водитель автомобиля "Камаз" двигался по разворотной эстакаде в сторону области и не справился с управлением, в результате чего произошло падение [грузовика] на проезжую часть Ленинградского проспекта в сторону центра", - сказали в управлении. По данным ГИБДД, водитель госпитализирован, у него перелом позвоночника и многочисленные переломы костей. "В результате падения "Камаза" на проезжую часть другие участники дорожного движения не пострадали", - добавили в ГИБДД.

На месте работают три экипажа ДПС. Движение по Ленинградскому проспекту в района дома 27 в сторону центра полностью перекрыто.