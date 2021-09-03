Два человека пострадали в ДТП с участием двух такси и каршеринга на МКАД

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Два такси и автомобиль каршеринга столкнулись на МКАД в Москве, в результате аварии пострадали два человека. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"На 61-м км МКАД произошло ДТП с участием трех транспортных средств - двух такси и автомобиля каршеринга. В результате столкновения пострадали два человека", - сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и медики.

В столичном департаменте транспорта уточнили, что ДТП произошло в районе пересечения МКАД с Рублевским шоссе. Движение по внутренней стороне магистрали затруднено на 1 км. "Просим водителей по возможности объезжать место ДТП", - говорится в официальном Telegram-канале департамента.