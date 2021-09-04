В ДТП на трассе в Кабардино-Балкарии погиб один человек

НАЛЬЧИК, 4 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства столкновения двух автомобилей на федеральной трассе "Кавказ" в Кабардино-Балкарии. В результате аварии погиб водитель одной из легковушек, еще четыре человека доставлены в медучреждение. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе УГИБДД МВД по региону.

"4 сентября около 09:00 на 430-м км дороги "Кавказ" произошло столкновение автомашин УАЗ "Патриот" и ВАЗ-211340, двигавшихся во встречном направлении. В результате ДТП обе автомашины загорелись, водитель ВАЗ получил травмы, несовместимые с жизнью. По предварительным данным, водитель УАЗ и три его пассажира доставлены в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

В свою очередь в ГУ МЧС по региону отметили, что детей среди участников ДТП нет.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, на месте работает следственно-оперативная группа МОМВД России "Баксанский". Для деблокировки пострадавших и ликвидации последствий происшествия привлекался дежурный караул - пять человек и одна единица техники. Движение на данном участке дороги осуществляется в штатном режиме.