В ДТП с автобусом в Башкирии погиб один человек и четверо пострадали

ТАСС, 4 сентября. Один человек погиб и четверо получили травмы при столкновении маршрутного автобуса с легковым автомобилем в районе города Салават в Башкирии, сообщили в ГУ МЧС по республике.

"4 сентября в Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о том, что на трассе Р-240 в районе города Салават произошло ДТП с участием маршрутного автобуса "Башавтотранс" №350 Уфа-Оренбург и Lada Priora. В результате ДТП погиб один пассажир Lada, травмированы четыре человека (водитель Lada, водитель и два пассажира из автобуса Mercedes-Benz Sprinter)", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что детей среди пострадавших нет, сотрудники ГУ МЧС по Башкирии производили деблокирование на месте аварии. Пострадавших доставляют в ГКБ в Салават.

В пресс-службе Управления ГИБДД по Башкирии сообщили, что автобус не был рейсовым. "Внутри сиденья для пассажиров отсутствуют. Автобус предназначен для нужд организации, для перевозки малогабаритных грузов", - сообщили в ведомстве.

Причины ДТП устанавливаются. Движение на месте происшествия организовано, работают сотрудники ГИБДД, сообщили в ГУ МЧС по республике.