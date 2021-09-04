Девушка сорвалась с заброшенного колеса обозрения в парке аттракционов на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Девушка госпитализирована в реанимацию после того, как сорвалась с заброшенного колеса обозрения в парке аттракционов в городе Асбест Свердловской области. Полиция проводит проверку. Об этом сообщил ТАСС в субботу руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

"Колесо обозрения, где случилась беда, уже несколько лет не функционирует. Там все заржавело и пришло в негодность, но для местной молодежи это объект по-прежнему является притягательным. Девушка сорвалась и упала, получив при этом сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и, возможно, перелом. Сейчас она в тяжелом состоянии в реанимации в одной из больниц Асбеста. По итогам начавшейся проверки полиция Асбеста примет обоснованное решение", - сказал он.

По предварительным данным, ЧП произошло утром 4 сентября. Девушка 1998 года рождения пришла в парк к мужчине 1979 года рождения, который ночевал в автопарковочной сторожке. "Молодой человек, которого уже опросили полицейские, уроженец Якутии, он не так давно прибыл в Свердловскую область вместе с Луна-парком из Башкирии", - добавил Горелых. Во время падения мужчина пытался удержать девушку.

В ближайшие время оперуполномоченные допросят знакомых пострадавшей, чтобы установить причины случившегося.