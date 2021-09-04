Четверо в масках избили предпринимателя в Москве и похитили у него сумку с 27 млн рублей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Четверо неизвестных в медицинских масках избили предпринимателя около дома на Авиамоторной улице на юго-востоке Москвы и похитили у него сумку с 27 млн рублей. Пострадавший госпитализирован, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Около дома №12 на Авиамоторной улице к 43-летнему учредителю компании подошли четверо неизвестных в медицинских масках, избили его, похитили сумку с личными деньгами, а затем скрылись. Материальный ущерб составил 27 млн рублей", - сказал собеседник агентства, уточнив, что инцидент произошел вечером 2 сентября.

Пострадавший госпитализирован с переломом скуловой кости. По данному факту возбуждено уголовное дело о разбое (п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ).