В Ленобласти автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Правоохранители проводят проверку по факту ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля в Ленинградской области. В результате происшествия четыре человека были госпитализированы. Об этом журналистам сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

Авария произошла около 07:30 мск в субботу в городе Кириши на пересечении проспекта Героев и улицы Энергетиков. "В результате ДТП 61-летний водитель Renault Kaptur госпитализирован в медучреждение в тяжелом состоянии. 67-летний врач и 43-летняя медсестра госпитализированы в удовлетворительном состоянии. 77-летняя женщина, пациент находившийся в карете скорой помощи, госпитализирована в состоянии средней тяжести. По факту ДТП проводится проверка", - сказали в пресс-службе.