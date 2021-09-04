В частном доме в Дагестане произошел взрыв газа

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Взрыв газа произошел в частном доме в Дагестане, двое мужчин в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По системе "112" поступила информация о том, что в населенном пункте Бабаюрт на ул. Шпигуна, 18 в результате хлопка газовоздушной смеси без последующего горения в отдельно стоящем помещении летней кухни пострадали двое мужчин", - говорится в сообщении.

Они в тяжелом состоянии доставлены в Бабаюртовскую ЦРБ.

По данным МЧС, разрушений в здании нет, выбиты окна и входная дверь.