Полиция задержала подозреваемого в нападении на банк в Кудрово

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в совершении разбойного нападения на банк в городе Кудрово Ленинградской области. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области.

Сообщение от управляющей филиалом банка о разбойном нападении на улице Ленинградской, дом №3, поступило в полицию 2 сентября. На место происшествия были незамедлительно направлены наряды полиции. Как отметили в главке, установлено, что в банк вошел мужчина и, угрожая предметами, похожими на пистолет и гранату, потребовал от кассира передать ему 1,5 млн рублей. Забрав деньги, злоумышленник скрылся с места происшествия.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий 4 сентября полицейскими задержан подозреваемый в совершении ограбления. Им оказался 56-летний житель Новгородской области. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 162 УК РФ ("Разбой")", - сказали в пресс-службе.

На основании ст. 91 УПК РФ задержанный помещен в изолятор временного содержания.