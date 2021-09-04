В Свердловской области ликвидировали пожар в районе озера Глухое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Пожар, возникший у озера Глухое в Свердловской области 14 августа, удалось ликвидировать. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

Возгорание было зафиксировано 14 августа, локализация была объявлена 25 августа.

"В Первоуральском городском округе ликвидирован природный пожар, который действовал в районе озера Глухое и коллективного сада "Мирный". Его площадь достигала 760 га", - говорится в сообщении.

Для ликвидации пожара проводились проливка территории и встречный отжиг, велась опашка очага пожара. На месте работали до 68 человек личного состава и 22 единицы техники.

В департаменте добавили, что после возникновения природных пожаров в Первоуральском городском округе возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности").

По данным на 4 сентября, в Свердловской области действует 41 природный пожар на площади 8 047,66 га.