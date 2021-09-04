Глава СК поставил на контроль два уголовных дела по происшествиям в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 сентября. /ТАСС/. Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на особый контроль расследование двух уголовных дел, возбужденных по факту похищения девушки и массового отравления школьников в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о ходе расследования уголовного дела по факту отравления школьников, возбужденного по ч. 1 ст. 238 УК РФ. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК", - говорится в сообщении.

Речь идет об учениках гимназии № 13 в Нижнем Новгороде. По данным прокуратуры, поступило около 40 жалоб на ухудшение самочувствия и признаки отравления, одно отравление подтвердилось. В пресс-службе Минздрава региона рассказали, что двое учеников находятся в инфекционной больнице, их здоровью ничего не угрожает, они готовятся к выписке. По их данным, у всех детей наблюдались симптомы ротавирусной инфекции. За весь период наблюдения к врачам обратились родители 24 детей. Учебный процесс в начальных классах гимназии был остановлен.

Кроме того, Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после похищения девушки в Нижнем Новгороде. По версии следствия, 24 августа 23-летняя девушка встретилась с мужчиной, с которым она познакомилась на сайте знакомств, и уехала с ним в неизвестном направлении, после чего связь с ней прервалась. Девушку обнаружили в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода. На допросе потерпевшая рассказала следователям СК, что мужчина, угрожая ножом, увез ее в подвальное помещение гаража, где удерживал с момента исчезновения до обнаружения, а также совершал в отношении нее сексуальные преступления.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение, он арестован. Следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательств по уголовному делу, назначены и проводятся судебно-медицинские экспертизы.