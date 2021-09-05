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На Кадашевской набережной в центре Москвы машина влетела в опору моста

Водитель автомобиля умер

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Автомобиль врезался в опору моста на Кадашевской набережной в центре Москвы, в результате водитель погиб. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"На Кадашевской набережной в районе дома №12, строение 1, водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в опору моста, от сильного удара он погиб", - сказал собеседник агентства.

На месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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