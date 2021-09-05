В Волгограде пострадали пять человек при столкновении двух машин

ВОЛГОГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей произошло в Красноармейском районе Волгограда, пострадали пять человек, включая годовалого ребенка. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области.

"По предварительной информации, 31-летний водитель Hyundai Solaris не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомашиной Hyundai Accent под управлением 30-летнего водителя. От удара Hyundai Accent врезалась в световую опору, Hyundai Solaris наехал на трубу теплотрассы. В результате ДТП в больницу с травмами доставлены оба водителя, а также три пассажирки автомобиля Hyundai Accent - годовалая девочка и две женщины 25 и 56 лет", - говорится в сообщении.