В Казани возбудили дело в отношении водителя, сбившего на автомобиле Mercedes полицейского

КАЗАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет РФ по поручению председателя ведомства Александра Бастрыкина возбудил уголовное дело в отношении водителя автомобиля марки Mercedes, который сбил полицейского в Казани. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СК РФ.

"По поручению председателя Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") по факту того, что 4 сентября в Казани на перекрестке улиц Горького и Жуковского водитель автомобиля Mercedes, пытаясь скрыться от сотрудника ГИБДД МВД по Республике Татарстан, причинил вред его здоровью", - сообщили в СК РФ.

По предварительным данным, инспектор ГИБДД пытался остановить автомобиль Mercedes, который нарушил правила дорожного движения, но водитель не остановился и сбил полицейского.

Подозреваемый задержан. Следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.