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Три человека погибли в ДТП под Кировом

Еще четверо получили травмы

ТАСС, 5 сентября. Три человека погибли, еще четверо получили ранения в ДТП на трассе "Вятка" в Кировской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГИБДД по области.

Авария произошла в воскресенье около 15:30 на 9-м км федеральной автодороги "Вятка" в Юрьянском районе. Столкнулись автомобили Subaru Legacy и Volkswagen Transporter. "В результате происшествия три человека погибли: оба водителя и пассажир Subaru, еще четыре пассажира этого автомобиля были травмированы", - сказали в ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются причины и обстоятельства аварии. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

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