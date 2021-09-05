На Ставрополье в ДТП пострадали шесть человек

ПЯТИГОРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Шесть человек госпитализированы в результате столкновения двух автомобилей на Ставрополье. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в пресс-службе УГИБДД по краю.

"По предварительным данным, 5 сентября около 15:00 мск на 256-м км автодороги Кочубей - Нефтекумск - Зеленокумск - Минеральные Воды водитель ВАЗ-2115, выезжая со второстепенной дороги, не предоставила преимущество и столкнулась с ВАЗ-2114. В результате в больницу с тяжелыми травмами доставлены оба водителя и 4 пассажира "четырнадцатой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за рулем ВАЗ-2115 находилась 43-летняя местная жительница. В автомобиле ВАЗ-2114 - жители Буденновского округа, их личности устанавливаются. На месте работают наряды ДПС, обстоятельства аварии уточняются.