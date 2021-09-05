В Нью-Йорке в результате инцидентов со стрельбой пострадали семь человек

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере семь человек получили ранения в результате трех инцидентов со стрельбой в районе Бронкс в Нью-Йорке. Как сообщает газета New York Post со ссылкой на полицию, все происшествия имели место ранним утром в воскресенье.

В одном из инцидентов после возникшей ссоры неизвестный открыл огонь по группе людей, четыре человека получили ранения. В результате другого случая применения оружия пострадали двое.

Третий эпизод связан с тем, что предполагаемый водитель такси ранил пассажирку при попытке ограбления.

Президент США Джо Байден представил 23 июня стратегию борьбы с преступностью в США. Администрация намерена добиться цели путем привлечения к ответственности нелегальных торговцев оружием и оказания поддержки со стороны федеральных властей местным правоохранительным органам.