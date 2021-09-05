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В Новосибирске пять человек пострадали в ДТП

Среди пострадавших есть ребенок

НОВОСИБИРСК, 5 сентября. /ТАСС/. Пять человек, включая ребенка, получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Новосибирске. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГИБДД по городу.

"Водитель 1984 года рождения на автомобиле Volkswagen Jetta <...> по причинам, которые сейчас устанавливаются, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Lexus RX330, который двигался во встречном направлении", - сообщили в пресс-службе.

В результате аварии водитель Volkswagen, девушка и ребенок 2018 года рождения, а также водитель Lexus 1983 года рождения и ее пассажирка доставлены в больницу. Отмечается, что столкновение произошло в 21:30 по местному времени (17:30 мск). На месте происшествия работает экипаж ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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