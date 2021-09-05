Источник: на пропавшем в Каспийском море катере могут находиться трое детей

АСТРАХАНЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Трое детей и четверо взрослых, по предварительной информации, находятся на катере, который ищут в Каспийском море, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.

"Информации точной пока нет, но тот человек, который звонил [и заявил о пропаже группы], сообщил, что там четверо взрослых и трое детей", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сообщение о вероятной пропаже катера поступило из Санкт-Петербурга, порт приписки катера там же.

Ранее в ГУ МЧС по Астраханской области сообщили, что группа из семи человек, отправившаяся на катере из Волгограда в Махачкалу, перестала выходить на связь, в последний раз они звонили родственникам 3 сентября. По данным источника в экстренных службах, на поиски катера отправились суда из Астрахани и Махачкалы.