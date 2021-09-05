Взрослый и ребенок пострадали в ДТП на Химкинском бульваре в Москве

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Взрослый и ребенок пострадали в результате столкновения двух машин на Химкинском бульваре в Москве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в экстренных службах.

"На Химкинском бульваре произошло ДТП с участием двух транспортных средств - автомобилей Fiat Ducato и Lada Priora. В результате пострадали два человека, в том числе ребенок", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что пострадавшие госпитализированы.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС уточнили, что ДТП произошло на Химкинском бульваре в районе дома 19, корпус 1. "Столкнулись два легковых автомобиля, в результате травмы получили и были госпитализированы мужчина и 12-летний ребенок", - сказали в главке.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что у ребенка диагностированы ушибы.

В настоящее время движение перекрыто по двум полосам. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.