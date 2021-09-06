Военные завершили работу по тушению лесных пожаров в Якутии

ТАСС, 6 сентября. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) завершили работы по помощи в тушении лесных пожаров в Якутии, всего они ликвидировали возгорания на площади несколько сот гектаров, сообщила пресс-служба ВВО.

"Сводный отряд инженерных подразделений Восточного военного округа возвратился в пункт постоянной дислокации после оказания помощи в ликвидации лесных пожаров в Республике Саха (Якутия). Военнослужащие ВВО совместно с силами ГУ МЧС России боролись с лесными пожарами в районах поселка Бясь-Кюель, Тастах, Чыаппара. Летчики армейской авиации совершали вылеты из Якутска, Ленска и Нюрбы для перевозки огнеборцев и сбросов воды на очаги пожаров. Всего к мероприятиям по тушению пожаров в Якутии было привлечено порядка 150 военнослужащих и задействовано 24 единицы специальной техники", - говорится в сообщении.

За время работы в регионе военные ликвидировали пожары на площади несколько сотен гектаров, проложили более 110 км минерализованных полос, вывезли около 500 тонн сгоревшего мусора от зданий и построек.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера, с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах. Площадь, пройденная огнем, превысила 7 млн га. В селе Бясь-Кюель Горного района, возле которого действовали два пожара, огонь из-за сильного ветра перекинулся через минерализованную полосу, 7 августа проводилась эвакуация. Пострадавших нет. Огнем уничтожено шесть многоквартирных домов (15 квартир), 26 индивидуальных жилых домов.