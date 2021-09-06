Неизвестный на электросамокате сбил шестилетнюю девочку в Москве и скрылся

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Неизвестный мужчина на электросамокате сбил шестилетнюю девочку, которая каталась на детском самокате в центре Москвы, а затем скрылся. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

"В полицию обратился управляющий одного из столичных банков. Мужчина сообщил, что на улице Савельева в районе дома 29, корпус 9, неизвестный мужчина на электросамокате сбил его шестилетнюю дочь, которая каталась на детском самокате, не оказал помощь пострадавшей и быстро уехал", - сказал собеседник агентства.

В момент происшествия отец ребенка находился рядом. Девочка в результате столкновения упала и ударилась головой. Нарядом скорой помощи она была доставлена в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, после оказания помощи отпущена. По факту происшествия полиция начала проверку.