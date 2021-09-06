Три человека погибли в ДТП в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 сентября. /ТАСС/. Ребенок получил травмы, еще три человека погибли в результате ДТП в Дзержинске Нижегородской области, сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту ДТП, произошедшего минувшей ночью на 394-м км трассы М-7 "Волга" в Дзержинске, в результате которого погибли три человека и травмирован несовершеннолетний", - сказано в сообщении.

Прокуратура даст оценку соблюдения федерального законодательства. В надзорном органе добавили, что следственными органами по факту ДТП также проводится процессуальная проверка.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону уточнили, что, по предварительной информации, в ночь на 6 сентября водитель грузовой машины "Ивеко" врезался в отечественную легковую машину ВАЗ, которую в попутном направлении пешком буксировали трое нижегородцев без включенных габаритных огней и светоотражающих жилетов.

"В результате наезда на автомобиль мужчины 1955, 1993, 1983 годов рождения получили несовместимые с жизнью травмы. Пассажир 2005 года рождения, находившийся в момент ДТП в автомобиле ВАЗ, госпитализирован", - сообщили в пресс-службе.