За сутки в Тюменской области ликвидировали природные пожары на площади свыше 1 тыс. га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Шесть лесных и пять ландшафтных пожаров на общей площади свыше 1 тыс. га ликвидировали за сутки в Тюменской области. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

"За прошедшие сутки ликвидировано шесть лесных пожаров на площади 105,6 га. За прошедшие сутки ликвидировано пять ландшафтных пожаров на площади 942 га", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за последние сутки зафиксировали восемь лесных пожаров на площади 89,4 га и два ландшафтных пожара на площади восьми га. Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных, - 17, ландшафтных - два.

В Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим - запретили разведение костров, сжигание сухой травы, мусора на территориях садоводческих и огороднических товариществ, в лесу.