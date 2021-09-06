ФСБ пресекла канал незаконной миграции в Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 сентября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ по Свердловской области вместе с полицией пресекли канал незаконной миграции в регионе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления в понедельник.

Источник, знакомый с материалами дела, уточнил ТАСС, что через этот канал оформили около 400 человек.

"Легализация иностранцев осуществлялась путем оформления разрешений на работу, в том числе в качестве квалифицированных специалистов, ходатайств о приглашении в Россию, документирования трудовыми визами на основании заведомо подложных сведений о цели их прибытия, а также путем фиктивной постановки на миграционный учет по месту пребывания. После выполненной процедуры у мигранта на руках была трудовая виза, разрешение на работу, пакет иных документов, оформленных на основании заведомо подложных сведений о пребывании в России", - уточняется в сообщении.

По данным УФСБ, организаторы преступной схемы получали от 15 до 50 тыс. рублей за одного въехавшего иностранного гражданина. "По итогам оперативных мероприятий следственным отделом УФСБ России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору", - уточнили в управлении.