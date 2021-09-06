Суд в Воронеже постановил выплатить студенту 500 тыс. рублей за издевательства в полиции

ВОРОНЕЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Судья Ленинского районного суда в Воронеже удовлетворил требования студента Сергея Троянского к Министерству внутренних дел России о компенсации морального вреда после издевательств над ним в городском отделе полиции. Суд постановил взыскать с МВД России в пользу Троянского 500 тыс. рублей, сообщила ТАСС в понедельник представитель райсуда.

"Иск удовлетворен, взыскано с России в лице Министерства внутренних дел Российской Федерации за счет средств казны России в пользу Троянского 500 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного преступлением", - сказала собеседница агентства.

В мае 2021 года воронежский студент Сергей Троянский подал в Ленинский районный суд Воронежа иск на сумму 4,018 млн рублей к Министерству внутренних дел России о компенсации морального вреда после издевательств над ним в городском отделе полиции. Ранее Центральный районный суд Воронежа вынес решение о выплате воронежскому студенту Максиму Гребенюку 1 млн рублей компенсации морального вреда по факту издевательства над ним сотрудниками полиции. По данным представляющего интересы студента Гребенюка адвоката Сергея Локтева, к МВД России подали иск на сумму 4,011 млн рублей.

В 2018 году в Воронеже возбудили уголовное дело по статье 286 УК РФ "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за его полномочия, повлекших нарушение прав граждан, с применением насилия" по факту насилия в отношении двух воронежских студентов Максима Гребенюка и Сергея Троянского. Студенты разместили на YouTube видеозапись, на которой заявили, что 26 мая 2018 года их в качестве свидетелей пригласили в отдел полиции № 4 Коминтерновского района Воронежа, но потом забрали паспорта, избивали и надевали на голову пакеты с нашатырным спиртом, требуя признаться в краже дорогого телефона. Студенты после этого обратились в региональное управление Следственного комитета России с заявлениями о неправомерных действиях полицейских.

В 2020 году двоих сотрудников воронежского отдела полиции №4 лейтенанта Сергея Косьяненко и младшего лейтенанта Олега Соколовского признали виновными в преступлении и приговорили к лишению свободы. Косьяненко - к трем годам и двум месяцам, Соколовский - к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.