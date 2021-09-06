В Набережных Челнах задержали подозреваемую в избиении фельдшера

КАЗАНЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Набережных Челнах. Подозреваемую задержали, сообщается на сайте СУ СК РФ по Татарстану.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан в отношении 59-летней жительницы города Набережные Челны возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ "Побои. В настоящее время подозреваемая задержана", - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, 4 сентября прибывших по вызову медиков скорой помощи подозреваемая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, стала выгонять из квартиры, оскорблять, а затем избила медработника. Сотрудники скорой помощи обратились в правоохранительные органы.

Ранее председатель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Татарстану Валерию Липскому представить доклад об обстоятельствах избиения.