Один человек погиб при пожаре в квартире на западе Москвы

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире на улице Ватутина на западе Москвы, в результате погиб один человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

Информация о пожаре по улице Ватутина, дома 2, корпус 1, поступила в 16:17. "Происходило возгорание в одной из квартир, расположенной на пятом этаже пятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 4 кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в данный момент пожар потушен. "В результате пожара один человек погиб", - добавили в главке.