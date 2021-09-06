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Один человек пострадал в ДТП со скорой в Подмосковье

Пострадавший на момент столкновения находился в машине скорой помощи

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС. Легковая машина столкнулась с автомобилем скорой помощи в Подмосковье, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

"В 17:55 на 182-м км трассы А-107 произошло ДТП с участием двух транспортных средств: легкового автомобиля Chevrolet и скорой помощи. В результате пострадал один человек из скорой", - сказал собеседник агентства.

На месте ЧП работают сотрудники полиции, его причины и обстоятельства устанавливаются.

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