Суд приговорил к 1,5 года колонии виновного в гибели ребенка на катере в Москве

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Тушинский суд Москвы в понедельник приговорил к 1,5 года колонии общего режима мужчину, управлявшего катером, виновного в гибели ребенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Тушинского районного суда города Москвы Махкамову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением маломерными судами, на срок два года", - сказали в суде.

Подсудимый ждал приговор под домашним арестом и был заключен под стражу в зале суда.

По данным следствия, 13 июня Гайбуллочон Махкамов управлял катером Centurion RI, который буксировал вейкбордиста по Москве-реке. На борту катера находился несовершеннолетний без спасательного жилета. В ходе движения катер начал раскачиваться, ребенок выпал за борт и погиб под винтом двигателя.

Было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека). Осужденный свою вину признал в полном объеме и раскаялся в содеянном.