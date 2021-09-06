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СМИ: в Канаде во время стрельбы в поселении индейцев погибли два человека

Еще один ранен, сообщил телеканал CTV

ОТТАВА, 6 сентября. /ТАСС/. Два человека погибли, один получил ранения в результате стрельбы в одном из поселений коренных жителей Канады в провинции Саскачеван. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел в населенном пункте Джеймс-Смит, который находится в 180 км к северо-востоку о крупного города Саскатун. По предварительным данным, причиной стрельбы стал бытовой конфликт. Жертвами стрельбы стали мужчина и женщина, еще один мужчина доставлен в больницу.

Полиция разыскивает 33-летнего подозреваемого, который скрылся с места преступления на автомобиле.

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