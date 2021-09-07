Крупный жилой район в Благовещенске остался без электричества из-за повреждения кабеля

БЛАГОВЕЩЕНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Несколько десятков многоквартирных и частных жилых домов, две школы, три детских сада и поликлиника остались без электроэнергии в связи с повреждением экскаватором высоковольтного кабеля подачи электроэнергии во время дорожных работ. Специалисты "Амурских коммунальных систем" приступили к устранению аварии, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Дорожные рабочие повредили высоковольтный кабель подачи электроэнергии. С утра наши специалисты выясняют, в каких именно местах", - сказали на предприятии.

Точное количество оставшихся без электроснабжения потребителей не уточняется.

"Пока же без света остаются девять кварталов областного центра. В том числе школа, детские сады, поликлиника", - сказали в компании.

По данным синоптиков, 7 сентября в Благовещенске днем дождь, ветер юго-восточный до 12 м/с, температура около 20 градусов.