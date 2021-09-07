Суд в ХМАО заблокировал более 10 сайтов с информацией о продаже официальных документов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 сентября. /ТАСС/. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе по требованию прокурора обязал заблокировать 11 сайтов, на которых содержалась информация о продаже документов о прохождении тестирования на знание русского языка и поддельных паспортов гражданина России. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Прокуратурой города Лангепаса осуществлен мониторинг сети Интернет, в ходе которого установлены 11 интернет-сайтов, где размещены объявления о предоставлении услуг по предоставлению фиктивной регистрации иностранным гражданам, продаже бланков официальных документов о прохождении тестирования на знание русского языка, а также поддельных паспортов гражданина России", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, для ограничения доступа к данным ресурсам прокурор города обратился в суд с административным исковым заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению в России. Суд рассмотрел требования прокурора и удовлетворил в полном объеме. Доступ к сайтам заблокировали, добавили в ведомстве.

В прокуратуре напомнили, что за подделку официального документа, его изготовление, сбыт либо использование предусмотрена уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ.