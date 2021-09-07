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Двое детей пострадали в ДТП на МКАД

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Две машины столкнулись на МКАД, в результате пострадали двое детей-пассажиров, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На внутренней стороне 68-го км МКАД произошло столкновение автомобилей Ford и Nissan. Предварительно, в результате ДТП пострадали двое детей-пассажиров 9 и 14 лет, которые находились в автомобиле Nissan, один из них в тяжелом состоянии", - сказали в пресс-службе.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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