Судимых за сексуальные преступления проверяют по делу о пропаже школьниц в Кузбассе

КЕМЕРОВО, 7 сентября. /ТАСС/. Причастность лиц, ранее судимых за совершение сексуальных преступлений, проверяют по делу о пропаже двух школьниц в Киселевске Кемеровской области, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Проверяется причастность [к исчезновению детей] лиц, ранее судимых за сексуальные преступления", - сообщил источник.

В социальных сетях ранее появилась видеозапись из одного из местных магазинов, где неизвестный мужчина покупал двум школьницам конфеты, после чего все трое отправились в сторону гаражей. В ряде СМИ сообщалось, что правоохранители ищут 41-летнего местного жителя, который мог быть с девочками в магазине.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство" по факту исчезновения двух девочек "в целях установления всех обстоятельств их безвестного исчезновения". Как уточнили корреспонденту ТАСС в следственном управлении СК по региону, в случае безвестного исчезновения людей дело всегда возбуждается по самой тяжкой статье. По предварительным данным, 6 сентября девочки-одноклассницы не вернулись домой из школы. Ночью родители обратились в правоохранительные органы.