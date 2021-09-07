СК расследует преступления немецко-фашистских захватчиков почти в 20 регионах страны

ХАБАРОВСК, 7 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет России расследует преступления немецко-фашистских захватчиков почти в 20 регионах страны. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя СК России Александр Федоров на международном научно-практическом форуме "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" в Хабаровске.

"Сейчас Следственным комитетом расследуется целый ряд преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками и их пособниками. Это дела о массовых расстрелах людей. Самое громкое из них сейчас по освещению в прессе - это дело о преступлениях на территории Новгородской области в районе населенного пункта Жестяная Горка, где обнаружены массовые захоронения лиц из числа гражданского населения и военнопленных. По этим событиям есть судебные решения о признании подобных действий геноцидом. Сейчас проводятся аналогичные работы еще почти в 20 субъектах России, где были совершены аналогичные преступления", - сказал Федоров.

Он отметил, что факты об этих преступлениях документируются. По его словам, все преступления, которые совершались на территории Советского Союза, должны быть установлены, им необходимо дать правовую оценку. "Пусть даже лица их совершившие ушли в мир иной, но их имена и их дела должны быть преданы огласке. И каждый должен знать, что если совершит подобное, это без последствий не останется. И в этом направлении мы продолжаем работать", - подчеркнул заместитель председателя СК России.

Федоров добавил, что преступления против мирных граждан в годы Второй мировой войны выявляются и в других странах, в том числе в Израиле, устанавливаются причастные к ним лица, ставятся вопросы о привлечении их к ответственности. В качестве примера Федоров привел ситуацию в Канаде, где установили несколько нацистских преступников, которые живы и получили убежище на территории этой страны. По результатам опубликованных материалов расследования и подготовленных материалов их выдачи для предания суду было решили лишить их канадского гражданства, поскольку они сокрыли совершение преступлений. "Работа идет, она связана с организацией международного сотрудничества в этой сфере, и мы будем надеяться, что эта работа будет доведена до логического завершения", - сказал Федоров.

Форум "Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы" посвятили Хабаровскому процессу 1949 года, а также приурочили к 75-летию международного военного трибунала для Дальнего Востока (Токийского трибунала), проходившего в 1946-1948 годах. Форум проводится при поддержке Фонда президентских грантов. В рамках форума в Хабаровске организовали выставку исторических материалов и документов, связанных с этим периодом Второй мировой войны, некоторые из них недавно рассекретили или впервые представили широкой общественности.